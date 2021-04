Ilary Blasi, subito un tremendo colpo: è stata asfaltata

Brutta notizia per Ilary Blasi che non si sarebbe mai aspettata potesse accadere: ora dovrà provare ad invertire la rotta

Come di consueto, sono stati resi pubblici i dati sugli ascolti della giornata di ieri, 19 aprile. Per Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, c’è una buona ed una cattiva notizia. La prima è che, rispetto alla puntata di giovedì scorso, c’è stato un incremento dei telespettatori: 3.001.000 per uno share pari al 17,5%. La parte negativa è che è stata letteralmente asfaltata da Vittoria Puccini, in onda con la terza puntata della fiction La Fuggitiva su Rai 1, che ha tenuto incollati allo schermo 5.094.000 spettatori (21.5%). Al terzo posto Rai 3 con Report (2.386.000 spettatori e 9,4% di share).

I risultati degli altri canali nel prime time:

Rai2 – Tutte le Vogliono: 1.149.000 spettatori (4,4%).

Italia 1 – Fast & Furious 6: 1.475.000 spettatori (6,4%)

Rete4 – Quarta Repubblica: 1.151.000 (5,5%)

La7 – Chernobyl: 510.000 spettatori (2,6%)

LEGGI ANCHE—> Giulia Salemi una furia, il gesto è stato eccessivo: la reazione dei fan

Ilary Blasi interviene in soccorso a Vera Gemma

Nella puntata di ieri sera, lunedì 19 aprile, ci sono stati accesi confronti. In particolare si sono scontrati Ubaldo Lanzo e Vera Gemma.

LEGGI ANCHE—> Pierpaolo Pretelli, arriva il messaggio dell’ex: polemica sul web – FOTO

Il primo all’improvviso avrebbe iniziato ad arrabbiarsi, rivolgendo parolacce alla donna. Tant’è che è servito l’intervento di Massimiliano Rosolino e di Ilary Blasi per farlo smettere. Secondo Ubaldo, Vera avrebbe parlato male di lui alle sue spalle. “Perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto proprio il mio nome”, ha urlato il cromatologo.