Covid-19, bollettino 20 aprile: 12.074 contagi e 390 decessi

Comunicati dalla Protezione Civile gli ultimi dati relativi ai contagi da Covid-19 a livello nazionale: contagi, decessi e guarigioni

Sono stati comunicati dalla Protezione Civile gli ultimi dati relativi ai contagi da Covid-19 nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore, rispetto alla giornata di ieri, si è registrato un aumento dei contagi e dei decessi ma con un maggiore numero di tamponi processati.

A fronte di 294.045 tamponi, 12.074 italiani sono risultati positivi al virus (ieri ne erano 8.864). Rispetto ai giorni scorci, anche il numero dei decessi ha subito un incremento con 390 vittime (ieri ne erano 316).

Nelle ultime 24 ore hanno invece sconfitto definitivamente il virus 22.453 persone (2.784 italiani in più rispetto a ieri). Calano le occupazioni in terapia intensiva con -93 ed i ricoveri ordinari con -487. Il tasso di positività è al 4,1% (-1,9%). 15.674.080 sono invece le dosi di vaccino somministrate in totale.

L’estate 2021 è sempre più vicina, si pensa alla ripresa

Nelle ultime 24 ore seppure con un maggiore numero di tamponi processati, in Italia si è registrato un piccolo aumento di contagi e decessi. Intanto l’estate 2021 è alle porte e si pensa alle modalità che ci consentiranno di andare al mare. L’assessore ligure Marco Scajola ne ha parlato nel corso di una riunione con le Regioni. Le regole da seguire per andare in spiaggia saranno le stesse adottate la scorsa estate, nel 2020.

Tra le linee guida figura sicuramente il distanziamento tra gli ombrelloni di almeno cinque metri e la possibilità di prenotazione online così da evitare assembramenti. Il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure, Scajola, ha inoltre fatto sapere che al più presto sarà organizzato un Tavolo con il Ministro Massimo Garavaglia: “Per un confronto e un’azione concreta, per sostenere la nostra economia fortemente colpita dal coronavirus”.