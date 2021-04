Calciomercato Inter, assalto a Romelu Lukaku: pronti 100 milioni di euro

Calciomercato Inter, è Romelu Lukaku l’oggetto del desiderio dei top club europei. Pronti 100 milioni di euro

L’Inter continua la sua volata verso la vittoria del 19esimo scudetto della sua storia, il primo dopo l’era di José Mourinho. Gli uomini di Conte hanno a disposizione ancora 7 partite di Serie A per mettere in cassaforte il titolo, in attesa di capire cosa succederà il prossimo anno col polverone della Superlega. Questioni extracampo, che non interesseranno i giocatori nerazzurri.

Intanto, la società sta già pianificando la prossima sessione di calciomercato sia in entrata che in uscita. I discorsi riguardano diversi giocatori entrati nel mirino di Marotta, che vuole garantire al tecnico leccese i giusti rinforzi per puntare ai massimi traguardi. La grande stagione di diversi interpreti sta però attirando l’interesse di diversi top club europei, pronti all’assalto.

Calciomercato Inter, Guardiola vuole Lukaku al Manchester City

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere nuovamente in Premier League. Pep Guardiola è rimasto affascinato dalle prestazioni del classe ’93 con la maglia dell’Inter e – visto l’addio annunciato di Sergio Aguero – potrebbe essere proprio lui il giusto identikit per l’attacco. A riferirlo Sky Sport, secondo cui i Citizens sarebbero disposti a mettere sul piatto la cifra monstre di 100 milioni di euro, con un ingaggio faraonico riservato al bomber belga.

Al momento, non arrivano però conferme dalle parti di Viale della Liberazione. La società nerazzurra sembra non voglia privarsi del suo top player, nonostante la difficile situazione societaria e i 100 milioni di euro che fanno gola. Ci saranno sicuramente maggiori sviluppi già a partire dalle prossime settimane, per una sessione di calciomercato che si prospetta di fuoco.