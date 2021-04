Anticipazioni Uomini e Donne, concorrente a rischio? Dubbi su di lei

Le anticipazioni della puntata di oggi, 20 aprile, di Uomini e Donne potrebbero mettere seriamente a rischio una concorrente

La puntata di oggi, martedì 20 aprile, di Uomini e Donne vedrà Gemma Galgani al centro dell’attenzione. Negli ultimi tempi la dama non se la sta passando bene a causa di diverse conoscenze importanti ed amori naufragati. Nonostante ciò, quest’oggi la donna dovrebbe accettare la corte di un nuovo spasimante: il 54enne pugliese Roberto. Nel frattempo sta conoscendo anche Aldo, con cui si è vista in settimana.

Una situazione che ha fatto infuriare Tina Cipollari, la quale insinuerà un dubbio su Gemma, sostenendo che non sia attratta dall’uomo e che si tratti di un nuovo buco nell’acqua. Questa pressione mediatica, però, difficilmente spingerà Gemma ad abbandonare il programma di cui è diventata un’icona. A quanto pare riceverebbe anche un cachet per ogni puntata. Inoltre, nel periodo pandemico, si è trasferita da Torino a Roma per facilitare la sua partecipazione in trasmissione.

LEGGI ANCHE—> Giulia Salemi una furia, il gesto è stato eccessivo: la reazione dei fan

Anticipazioni Uomini e Donne, svolta per Ida?

Il ritorno di Ida Platano, a differenza di quanto successo con Riccardo Guarnieri, sta facendo molto discutere. La dama di Brescia vuol ritrovare l’amore e per ora sta conoscendo Luca Cenerelli che da diverso tempo sta frequentando anche Elisabetta. A quanto pare, il corteggiatore non avrebbe dato l’esclusiva a quest’ultima proprio per la volontà di approfondire la conoscenza con Ida.

LEGGI ANCHE—> Annalisa Minetti, grande sorpresa: finalmente un sospiro di sollievo

Spazio anche a Massimiliano Mollicone ed Eugenia, la quale aveva deciso di abbandonare la trasmissione dopo la confessione dell’uomo sulla maggior attrazione per Vanessa e Federica. I due potrebbero essersi chiariti in esterna.