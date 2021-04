Tottenham, esonero per Mourinho: terremoto in Inghilterra

Terremoto in Inghilterra con il Tottenham che ha optato per l’esonero di José Mourinho: il comunicato ufficiale del club di Premier League

Il Tottenham ha deciso di esonerare José Mourinho dopo i pessimi risultati delle ultime settimane, i quali vedono il club londinese al settimo posto in classifica. Arrivato, dunque, l’annuncio ufficiale: “Si annuncia che José Mourinho e il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dall’incarico. Ryan Mason guiderà la prima squadra a partire da oggi, prossimamente ulteriori aggiornamenti”. Un altro fallimento per Mourinho che non sembra essere tanto ‘Special One’ come una volta.

