Superlega, Juventus, soldi, sprint dei titoli in borsa e delusione dei tifosi. Un giorno nero per gli amanti del calcio e un inno alla gioia per i seguaci del dio denaro.

Oggi è il Superlega day, il giorno dedicato al torneo europeo fondato dai club europei di calcio più potenti: 6 provenienti dalla Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), 3 dalla Liga (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid) e 3 dalla Serie A (Inter, Juventus e Milan).

Un calcio al romanticismo e all’amore dei tifosi e un modo, in parte presagito, per abbracciare il dio denaro. “I club interessati sarebbero squalificati da ogni competizione nazionale, europea e mondiale e ai loro giocatori verrebbe vietata la possibilità di rappresentare le loro squadre nazionali”, è quanto si legge nella nota diffusa dall’Uefa che porrebbe dunque i club di fronte ad un bivio.

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, si è sentito tradito come i tantissimi sostenitori dei club che fanno parte della Superlega ed ha commentato così la decisione delle potenti d’Europa: “Le squadre competono per merito e non per il volere di pochi avidi. Tutti i club devono poter coltivare il sogno di parteciparvi. Il calcio e i governi sono uniti. Siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso. La Federcalcio inglese, spagnola, italiana, la Liga, la Serie A, la Fifa e 55 federazioni nostre si oppongono a questo piano che va contro il calcio. Integrità, meriti sportivi. Non permetteremo che ciò cambi mai”.

Superlega, festeggia la Juventus: sprint per il titolo in borsa

Da una parte la delusione di milioni di tifosi e dall’altra l’esultanza dei club come la Juventus che, grazie al progetto Superlega, sta vedendo lievitare il suo titolo in borsa. Come riporta l’Ansa, dal +8,5℅ di stamattina, dopo poche ore il titolo in borsa bianconero è passato a +17℅ nella giornata in cui viene annunciata la costituzione di una lega riservata ai club d’élite europei. La squadra bianconera guadagna ora il 15,6% a 0,89 euro e ha un valore ormai ben oltre 1 miliardo di euro (quasi 1,2 miliardi la capitalizzazione a questi prezzi).

Avvio di corsa per il Manchester United che in avvio di seduta fa un balzo del 9,3% a 7,6 dollari a Wall Street, dove il club inglese è quotato. Nel premarket il titolo della squadra aveva segnato un rialzo ancora più deciso nell’ordine del 13%, in linea col rally alla Borsa di Milano della Juve, l’altro club quotato su un listino fra quelli che hanno fondato la Super League.