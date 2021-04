Isola dei Famosi, ex concorrente GF Vip sbarca in Honduras? L’annuncio

Ospite di Alfonso Signorini a Casa Chi, un’ex concorrente della quinta edizione del GF Vip ha ammesso il suo desiderio: “Partirei volentieri”

Dopo la sua partecipazione alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, ospite di Alfonso Signorini a Casa Chi, Matilde Brandi ha lanciato un piccolo appello: “Non mi dispiacerebbe partecipare all’Isola”.

La show girl, invitata da Alfonso Signorini al Talk Show per commentare i concorrenti dell’ “Isola dei Famosi 2021” con al timone la bellissima Ilary Blasi, ha così ammesso il suo desiderio parlando dell’ex naufrago Akash Kumar e del napoletano Awed ancora in gioco.

Matilde Brandi commenta l’ “Isola dei Famosi” e annuncia il suo desiderio a parteciparvi

Matilde Brandi, ospite di Alfonso Signorini a Casa Chi, ha parlato dei due naufraghi che tanto stanno facendo discutere sulla loro esperienza all’Isola: Akash Kumar e Awed. Il modello indiano eliminato dal gioco non ha fatto spegnere i riflettori attaccando più volte attraverso le Insta-Stories la conduttrice del reality e gli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Con questo ultimo in particolar modo, Akash sembrerebbe avere diversi motivi per arrivare spesso allo scontro. Nonostante il suo carattere un po’ ribelle, la Brandi ha dichiarato che le è dispiaciuto quando ha lasciato l’Isola: “Non doveva uscire”.

Come Akash, anche Awed si è messo al centro di diversi dibattiti sull’Isola. Diventato molto amico di Vera Gemma schierandosi dalla sua parte e contro il resto del gruppo, quando Vera ha lasciato l’Isola, lo Youtuber ha rinnegato il rapporto speciale che lo legava alla sua ex amica. Il ragazzo si è così scusato con i naufraghi arrivando successivamente allo scontro con Vera Gemma tornata in gioco a sorpresa. Anche in questo caso, la Brandi ha dichiarato: “Mi piace Awed, è stato incompreso, poverino. Volevo stare lì ad abbracciarlo, è così carino. Poi non lo so magari è un mio modo di vedere”.

Una dichiarazione che ancora una volta ha lasciato pensare alla sua voglia di partecipare al reality in onda sull’ammiraglia Mediaset. Matilde Brandi ha poi apertamente ammesso: “L’Isola è un bel reality da fare. Tosto sicuramente ma mi piacerebbe, partirei volentieri!“.