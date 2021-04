Diletta Leotta-Can Yaman, indiscrezione pazzesca: “È finita”

Un’indiscrezione pazzesca su Diletta Leotta e Can Yaman parla di una rottura tra i due. Dopo pochi mesi la love story sarebbe giunta al termine

La love story che ha fatto sognare molti – ed indignare tanti – tra Diletta Leotta e Can Yaman sembra essere sulla via del tramonto. Stando alle indiscrezioni lanciate da Novella 2000 tra la giornalista siciliana e l’attore turco l’amore è già svanito e la relazione non è andata oltre che l’attrazione tra i due. Se da un lato si mormorava di matrimoni e convivenze, l’ex coppia sapeva perfettamente che la strada ben presto si sarebbe divisa.

Sembrerebbe addirittura che sia stata Diletta Leotta ad aver chiuso le porte all’attore turco. Stando a quanto riportato, infatti, Can Yaman avrebbe invitato la bella Leotta in Turchia per conoscere amici e parenti di lui. Tuttavia, Diletta ha risposto con un sonoro ‘no, grazie’ costringendo Can a giustificare l’assenza dell’amata.

Diletta Leotta-Can Yaman: la storia del loro amore

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è cominciata, orientativamente, nel mese di gennaio quando il compagno di avventure della conduttrice radiofonica, Daniele Battaglia, ha cominciato a fare battute sull’uomo della collega. Ben presto su tutti i magazine italiani sono apparse le loro prime foto insieme. San Valentino e Pasqua trascorse insieme, tra pizze, serate romantiche e uova di cioccolato per la coppia, dopodiché il nulla.

Parallelamente alle loro apparizioni sui magazine, qualcun altro sostiene che l’amore – né la relazione – sono mai esistite e che si tratta di una trovata pubblicitaria di entrambi, mossi principalmente dai manager. Uno su tutti è Alessandro Rosica che con la rubrica “Yaman-Gate” ha raccolto passo dopo passo tutte le incongruenze della “coppia”.