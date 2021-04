Le anticipazioni di oggi dell’Isola dei Famosi lascia presagire un grosso colpo di scena che potrebbe far tornare in Honduras la concorrente più amata dal pubblico.

Dopo l’appuntamento di giovedì, l’Isola dei Famosi torna in TV. Questa sera, lunedì 19 aprile, andrà in onda la decima puntata del programma che si preannuncia ricca di colpi di scena. Ilary Blasi annuncerà al pubblico un cambiamento all’interno del reality show: sarà inaugurata una nuova spiaggia che si chiamerà Playa Imboscada. Questo luogo rappresenterà per i naufraghi eliminati l’ultima possibilità di restare in gioco.

Ancora una volta, grande protagonista della puntata di stasera sarà il pubblico da casa. La padrona di casa inviterà i telespettatori a indicare il nome del naufrago che dovrà fare apertamente le sue nomination palesi davanti ai suoi compagni d’avventura.

Anticipazioni Isola dei Famosi, improvviso dietrofront: che cambiamento!

Elisa Isoardi la scorsa puntata è stata costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi. I medici avevano ritenuto che la conduttrice non potesse più continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi per il suo problema all’occhio.

Tuttavia in molti hanno notato che Elisa Isoardi non ha ancora rotto il silenzio sui social per rassicurare sul suo stato di salute, come invece ha fatto Brando Giorgi. Uno strano comportamento ritenuto un po’ ‘sospetto’ dal blog televisivo BlogTivvu, che ha anche avanzato una suggestiva ipotesi: Elisa Isoardi potrebbe rientrare in gioco a L’Isola dei Famosi. Sarà vero? Se così fosse sarebbe un ‘riacquisto’ importante per il reality condotto da Ilary Blasi, la cui ultima puntata è scesa sotto i 3 milioni di telespettatori.