Uomini e Donne, è ancora amore: il video fa impazzire i fan

Si pensava ad una crisi tra due volti noti del dating show “Uomini e Donne”, ma sono i diretti interessati a smentire i rumors

Nell’ultimo periodo i rumors hanno fatto pensare ad una presunta crisi tra la bellissima coppia, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, uscita dal dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi: Uomini e Donne.

I due hanno smentito tutto facendosi vedere uniti più che mai mentre insieme spingono il carrello al supermercato. Guarnieri e la Di Padua hanno lasciato il programma poco più di un mese fa per proseguire la loro conoscenza lontani dai riflettori.

Fu proprio Riccardo che al centro dello studio spiazzò tutti annunciando il suo abbandono a causa di un imminente trasferimento fuori città per motivi lavorativi. In quella occasione, il Cavaliere chiese alla Dama di seguirlo sorprendendo anche la padrona di casa. Difatti, la De Filippi sottolineò il fatto che lei come la produzione, fosse completamente all’oscuro di tutto.

La presunta crisi tra Riccardo Guarnieri e la Di Padua è stata smentita dai diretti interessarti

Le Insta-Stories pubblicate dalla Di Padua e da Guarnieri, hanno smentito i rumors che circolavano circa la rottura della loro relazione. In tanti pensavano che la bellissima coppia a distanza di un mese e mezzo dall’abbandono del dating show fossero già in crisi.

Ad alzare il polverone è stato proprio il fatto che la Di Padua avesse eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano assieme al compagno, Riccardo Guarnieri. Proprio questo ultimo avrebbe commentato i rumors dicendo in maniera scherzosa alla Di Padua: “Dicono che ci siamo lasciati, ti piacerebbe eh?! Ma un altro bocconcino come me dove lo trovi? Noi a queste voci brindiamo!”

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO>>> Riccardo e Roberta insieme al supermercato: la Insta-Stories

Con le sue dichiarazioni sono arrivate anche le immagini in cui condividono attimi che appartengono alla quotidianità di una qualsiasi coppia che si ama e si rispetta. Dunque, nessuna crisi per la coppia nata negli studi di Mediaset che si mostrano uniti e felici.