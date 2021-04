Pio e Amedeo dopo Emigratis tornano in TV, questa volta in prima serata, con Felicissima Sera.

Questa sera in prima serata inizierà il nuovo spettacolo di Pio e Amedeo, il duo comico foggiano che è riuscito a conquistare l’intero pubblico italiano con il loro humor che li differenzia dai loro colleghi. Oggi, venerdì 16 aprile, alle 21.30 su Canale 5 inizierà la prima di tre puntate. Gli appuntamenti da segnare in agenda, cambiamenti improvvisi a parte, sono dunque quelli del 16 aprile, 23 aprile, 30 aprile.

Tra gli ospiti della prima puntata nomi illustri come Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone.

Pio e Amedeo, Felicissima Sera: anticipazioni della prima puntata

In ogni puntata di Felicissima Sera, programma nato per portare il buonumore nella casa degli italiani, ci sarà un pubblico di persone ristretto come previsto dalla normativa anti Covid-19.

L’intero spettacolo è stato scritto da Pio e Amedeo che sono riusciti ad affermarsi nel mondo dello spettacolo dopo una lunga gavetta tra villaggi turistici e televisioni regionali. Ogni puntata di Felicissima Sera durerà all’incirca 150 minuti.