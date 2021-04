GF Vip 6, pazza idea come opinionista: l’annuncio

Un annuncio inaspettato, ma per certi versi gradito dai fan del GF Vip: un futuro da opinionista, magari con Elettra Lamborghini

Dayane Mello vorrebbe essere la prossima opinionista del GF Vip insieme ad Elettra Lamborghini. Quasi sicuramente Antonella Elia non sarà riconfermata dopo l’esperienza dell’anno scorso con Alfonso Signorini, pertanto è partito il totonome.

A confessare il gradimento è la stessa modella che, a SuperGuidaTV, ha ammesso: “Non escludo nulla. Proprio perché ho maturato un’esperienza come concorrente del reality, sarà divertente essere dall’altro lato della medaglia e poter fare l’opinionista”. Dayane ha poi fatto un piccolo accenno al suo percorso ed al finale quarto posto: “Essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato, ma non posso nascondere di non aver sperato di vincere. Come già anticipato, volevo dimostrare a me stessa di riuscire a sostenere questa sfida ed arrivare ad ottenere questo risultato mi ha permesso di vivere l’ultimo mese di gioco in totale serenità”.

GF Vip, le altre bombe di Alfonso Signorini

Non è solo Dayane Mello a sognare la poltrona di opinionista accanto ad Elettra Lamborghini ed Alfonso Signorini. Anche Giulia Salemi ha confessato di voler sedere accanto ai due, ma per ora sono solo fantasie dall’una e l’altra parte.

Intanto, lo stesso conduttore milanese ha annunciato che gli piacerebbe avere nel programma GF Vip 6, Gaia Zorzi. L’ha detto a chiare lettere durante Il Punto Z condotto, appunto, dal fratello Tommaso. Oltre ciò, ha ammesso che qualcosa si sta già muovendo, pertanto probabilmente una nuova edizione si avrà tra l’autunno e l’inverno 2021/22.