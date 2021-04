Amici 20, ospite d’eccezione dalla Rai: alunni sorpresi

Un ospite d’eccezione ad Amici 20 arriva direttamente dalla Rai per un compito speciale all’interno del talent show

Stando a quanto riportato da TvBlog, sembrerebbe che questa settimana, all’interno del programma ci sarà un ospite speciale: Raimondo Todaro. Oltre ad avere un ruolo fondamentale per gli alunni della scuola, il ballerino è generalmente sui canali Rai con Milly Carlucci: quest’anno, oltre Ballando con le Stelle, ha accompagnato la conduttrice abruzzese anche nel programma Il Cantante Mascherato.

Il ruolo di Todaro sarà quello di impartire lezioni ai ballerini della scuola: non solo tecnica, ma soprattutto motivazione nell’affrontare il percorso. La sua impronta sarà fondamentale sopratutto per quei ballerini sottotono, come Martina, demotivata dalla maestra Celentano. Non solo, perché sarà di ottimo esempio anche per Giulia, Samuele, Alessandro e Serena per dar loro la giusta carica per proseguire al serale di Amici 20.

Amici 20, Raimondo Todaro ospite d’eccezione: l’incontro con l’ex

Oltre alla curiosità di capire come Raimondo Todaro si rapporterà agli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, sarà ancor più curioso capire come sarà l’incontro con la sua ex. È d’uopo ricordare che Raimondo ha avuto una relazione con la ballerina professionista Francesca Tocca, madre della sua prima figlia. La coppia si è sciolta a seguito del fatto che Francesca si invaghì del ballerino Valentin, durante la scorsa stagione del programma.

Non tutti ricorderanno che Valentin uscì allo scoperto sulla sua relazione con Francesca, iniziata durante la permanenza del ballerino all’interno del programma, a seguito della quale la professionista lasciò, appunto, l’allora marito Todaro. Proprio Valentin, negli ultimi giorni ha dato un parere circa la ballerina di latino attualmente nel talent show: