Totti, arriva il Tapiro d’Oro: la reazione spiazza tutti

Totti, Tapiro d’Oro per la serie Tv: messaggio inaspettato a Spalletti. L’ex capitano giallorosso “omaggiato” con il premio simbolico del programma di Antonio Ricci

Francesco Totti si è ritirato dal rettangolo verde ormai da 4 anni, ma il suo personaggio continua ad attirare una grandissima attenzione all’interno del mondo del calcio e non solo. L’ex capitano della Roma ha intrapreso la carriera da agente di giovani calciatori, alla ricerca di qualche talento alla sua altezza. Ma nelle ultime settimane l’argomento più gettonato riguardo il numero 10 è la serie Tv a lui dedicata. Le puntate andate in onda su Sky, hanno ottenuto un ottimo successo di ascolti e una buona revisione anche da parte della critica. Uno dei punti più controversi, e allo stesso tempo interessanti, è il rapporto con Luciano Spalletti, vero crocevia decisivo dell’ultimo anno di carriera di Totti. Striscia la Notizia, come al solito attentissima a questo genere di tormentoni, non ha potuto che consegnare il Tapiro d’Oro al campione del mondo 2006. Il “premio” simbolico sarà tra le mani del “Pupone” nella puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 12 aprile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen torna in Premier League: c’è lo scambio

LEGGI ANCHE >>> Juventus, CR7 choc: il gesto a fine gara fa tremare tutti i tifosi – FOTO

Totti, Tapiro d’Oro per la serie Tv: le risposte a Spalletti e Cassano

Non solo Spalletti e il rapporto controverso nell’ultima anno di carriera, ma anche Cassano e le critiche al suo personaggio. Valerio Staffelli ne chiederà spiegazioni a Francesco Totti, evidentemente coinvolto in prima persona nella realizzazione della serie tv Sky ‘Speravo de morì prima’, tanto da apparire anche nell’ultima puntata, interpretando il suo personaggio.

Cassano non è stato tenero durante una delle dirette alla “Bobo Tv”, con Christian Vieri. In più, intervistato proprio da Striscia la Notizia, il campione barese aveva aggiunto: “La serie mi è piaciuta molto poco: l’attore non mi somiglia, inoltre mi dipingono come uno invadente e io non lo sono”.

La replica di Totti è stata però distensiva nei confronti dell’ex compagno di squadra.

“Da come conosco io Antonio, il personaggio gli somiglia. So che si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene“. Poi sulle notti brave passate insieme aggiunge: “Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto, ma mai fino alla mattina dopo prima degli allenamenti a Trigoria. Eravamo single tutti e due, quindi era giusto. Chi non l’ha fatto? Sempre con il rispetto per il lavoro che facevamo“.

Poi, stuzzicato da Staffelli, Totti lancia anche un messaggio a Spalletti, per alcuni inaspettato.

“Mi dispiace. Penso che Gianmarco Tognazzi abbia interpretato benissimo Spalletti. Spero che il mister non si sia arrabbiato“.