DAZN e problemi di trasmissione: come richiedere il rimborso

Continuano le lamentele dopo i problemi di trasmissione di DAZN. La piattaforma vuole offrire un rimborso: ecco cosa bisogna fare

Non un buon inizio per DAZN, che ha da poco ottenuto i diritti TV per la trasmissione di tutte le partite della Serie A a partire dal prossimo anno e per il triennio 2021-24. Tantissimi utenti da ogni parte d’Italia hanno segnalato problemi di trasmissione sia durante Inter-Cagliari che Verona-Lazio.

Le lamentele sui social network e sulle pagine dell’azienda britannica non si sono fatte attendere, tra chi ha ironizzato sui problemi e chi già è preoccupato per ciò che potrebbe succedere dal prossimo anno. DAZN ha già fatto pubblicamente le proprie scuse, specificando come il tutto sia avvenuto a causa di un problema con Comcast. Ma non è finita qui: in una nota inviata all’Ansa, la società ha fatto sapere che vuole offrire un rimborso.

DAZN, ecco come richiedere il rimborso

Il blackout di DAZN avvenuto ieri durante Inter-Cagliari e Verona-Lazio continua a far discutere. Con una nota inviata all’Ansa, la società ha fatto sapere che vuole offrire un rimborso a tutti coloro che hanno dovuto subire il disservizio. “Malgrado il problema sia stato prontamente risolto, offriremo opportuni indennizzi a tutti coloro che hanno riscontrato anomalie durante lo streaming delle partite pomeridiane” si legge nel comunicato.

Ma cosa bisogna fare per richiedere il rimborso? Al momento, la società britannica non ha ancora comunicato ufficialmente l’iter da seguire. È solo questione di tempo, comunque. Già nei prossimi giorni dovrebbero essere noti tutti i passaggi utili per ottenere l’indennizzo promesso.