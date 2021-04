Alessia Marcuzzi, clamoroso forfait: fan dispiaciuti – FOTO

Alessia Marcuzzi ha annunciato la sua assenza all’appuntamento di domani, 13 aprile, a “Le Iene”: il motivo ha lasciato tutti senza parole

Il Coronavirus non smette di creare problemi. Come è successo già per tantissimi artisti e conduttori televisivi i quali, anche se non direttamente positivi al Covid, hanno dovuto assentarsi o far slittare la propria trasmissione in modo del tutto precauzionale.

Questa volta è la conduttrice Alessia Marcuzzi a dover rinunciare al suo impegno lavorativo a causa del virus. Difatti è di pochi minuti fa l’annuncio in cui informa i suoi fans che non potrà essere presente al prossimo appuntamento de “Le Iene”.

L’ex modella attraverso il suoi account Instagram e Facebook ha detto che seguirà il programma comodamente da casa, dunque nella puntata di domani, martedì 13 aprile, non affiancherà Nicola Savino in studio.

La Marcuzzi informa il pubblico de Le Iene: “Mio marito ha il Covid, domani non sarò in studio”

Alessia Marcuzzi assieme a Nicola Savino conduce il seguitissimo programma di approfondimento e attualità, “Le Iene”. Ma attraverso i suoi social network ha voluto informare con un giorno di anticipo che domani non sarà presente in studio.

Difatti, la bellissima imprenditrice ha detto che suo marito Paolo Calabresi Marconi, la scorsa settimana è risultato positivo al Covid: “Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene”.

La Marcuzzi ha però sottolineato di non essere stata a sua volta contagiata dal marito risultando già negativa a due tamponi molecolari: “Ma come da protocollo sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli”. Alessia ha così voluto rassicurare i suoi fans sottolineando di stare bene e di non essere nuovamente positiva. L’ex modella ricordiamo che già nel mese di ottobre 2020 è stata positiva al virus e per questo motivo saltò alcune puntate de “Le Iene”.

“Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, non potrò essere presente a Le Iene che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti”, con queste parole la conduttrice ha terminato il suo post.