L’indiscrezione relativa a Serena Rossi sta rendendo felicissimi i suoi fan. Una novità incredibile.

La notizia del prolungamento del programma avrà sicuramente portato entusiasmo tra i tantissimi fan dello show Canzone Segreta. L’indiscrezione è stata lanciata da Davide Maggio il quale sull’omonimo sito ha rivelato nelle scorse ore alcuni dettagli sul programma in onda ogni venerdì sera su Rai 1.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fortnite, l’evento di Neymar è alle porte: c’è già la data

Lo show condotto da Serena Rossi si chiuderà infatti il 23 aprile, e sarà un appuntamento speciale il cui titolo sarà “Stasera Canzoni Segrete”. Restyling del nome e tre nuove storie e sorprese a personaggi del momento dello spettacolo, chiamati ad assistere alle sorprese per loro preparate in riferimento alla canzone segreta per loro più importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> WhatsApp, incredibile decisione: fan di tutto il mondo senza parole

Serena Rossi, l’indiscrezione Rai promette bene: novità mozzafiato

La Canzone Segreta è un risultato che soddisfa tutte le fasce di telespettatori e la conduttrice, Serena Rossi è una delle migliori conduttrici e punta di diamante della prima rete pubblica. La sua popolarità è indiscussa ed è legittimo che la rete continui a puntare su di lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Scherzi a parte, si va verso una decisione inaspettata: pubblico sorpreso

Adesso torniamo a parlare delle novità di “Stasera Canzoni Segrete”. Oltre alle nuove storie, la puntata speciale sarà anche un meglio di quanto è successo nelle prime cinque puntate con la riproposizione di alcune delle sorprese più emozionanti. La sorpresa più grande però sarà Serena Rossi impegnata in una esibizione particolare.