Calciomercato Milan, colpaccio a parametro zero: c’è l’accordo totale

Calciomercato Milan, i rossoneri si apprestano a mettere a segno il primo colpo a parametro zero

Continua la rincorsa alla Champions League per il Milan. Gli uomini di Pioli, dopo aver definitivamente perso il treno per lo Scudetto, si trovano ora a dover lottare con le unghie e con i denti per non lasciarsi sfuggire anche un piazzamento tra le prime 4 del campionato. Napoli, Juventus e Atalanta sono a pochi punti di distanza e pronte al sorpasso.

Mentre i protagonisti sul campo pensano a come invertire la rotta, la dirigenza sta già lavorando alla prossima sessione di calciomercato. Tanti i rinforzi che Maldini e Massara hanno in mente, a partire dall’esterno destro d’attacco. I nomi fatti sono diversi e, col tesoretto della cessione di Castillejo, si potrebbe tentare il colpaccio. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il primo affare è verso la chiusura.

Calciomercato Milan, Thauvin a parametro zero: i dettagli

Che Florian Thauvin sia da tempo un obiettivo del Milan non è più un segreto. I rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra, e in questo senso il fantasista del Marsiglia rappresenterebbe la soluzione ideale. In scadenza di contratto il prossimo giugno, potrebbe accasarsi a Milano a parametro zero. Se nelle ultime settimane la pista sembrava essersi raffreddata, col possibile interessamento per Josip Ilicic qualcosa è cambiato.

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’entourage del francese avrebbe deciso di abbassare le richieste d’ingaggio pur di trasferirsi al Milan. Non più 4 milioni di euro, ma una cifra ridotta e più accessibile per le casse rossonere.