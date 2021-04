Un’improvvisa uscita di scena all’Isola dei Famosi lascia esterrefatti i fan. Cosa sta succedendo?

L’Isola dei Famosi vede andar via un altro naufrago. Non si tratta di un provvedimento disciplinare o dell’esito di un televoto lampo, bensì di un ritiro dettato da gravi motivi personali. Il concorrente costretto ad abbandonare anzitempo il programma è Beppe Braida.

A renderlo noto la stessa trasmissione di Mediaset attraverso un comunicato stampa ufficiale condiviso su tutti i suoi canali social. Nell’avviso non sono stati specificati i motivi gravi che hanno portato il comico ad abbandonare rapidamente il programma, ma l’unica certezza è che da oggi Braida non fa più parte del cast e che sta facendo rientro in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Laura Boldrini, che dramma: “Voglio rendere nota la mia malattia, ho paura”

Isola dei Famosi, ritiro a sorpresa: pronto il sostituto

Prima ancora che Beppe Braida abbandonasse il programma, è emerso che Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, sarebbe pronto a salpare in direzione delle Honduras. A lanciare questa indiscrezione è stato Giornalettismo, con un articolo a firma di Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo molto vicino all’ambiente Mediaset.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Chiara Ferragni, nuovo entusiasmante progetto: grande successo!

L’abbandono di Braida potrebbe quindi indurre il programma ad accelerare con l’aggiunta di Ignazio nel gioco. Sempre secondo Giornalettismo, anche Cecilia Rodriguez sarebbe contenta di vedere il compagno destreggiarsi nel reality show.