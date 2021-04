Isola dei Famosi, incredibile novità: non era mai accaduto! Per la prima volta dopo 15 edizioni si è assistito ad un evento clamoroso

Questa edizione dell’Isola dei Famosi rimarrà nella storia per diversi motivi. Non è infatti solo la prima a disputarsi durante il periodo della pandemia di Covid-19, ma anche l’unica a far registrare una novità mai avvenuta nelle precedenti 15 stagioni. La produzione ha infatti deciso di aiutare i concorrenti a procurarsi il cibo sull’isola in Honduras. Ovviamente come tutti i telespettatori sanno, uno dei principi cardine del gioco era la totale assenza di sostegno per i naufraghi per procacciarsi il fabbisogno alimentare giornaliero, lasciandoli “abbandonati a se stessi”. Questa decisione “storica” è arrivata dopo aver visto le difficoltà dei Vip nel pescare. Una disorganizzazione che non ha lasciato altra scelta alla direzione, per garantire quel minimo di proteine necessarie alla sopravvivenza giornaliera.

Per spiegare la scelta i vertici del reality di Canale Cinque hanno deciso nelle scorse ore di rilasciare un comunicato ufficiale, approfondendo la questione a dando una chiave di lettura precisa ai telespettatori. Da questo momento i concorrenti potranno contare sull’assistenza nell’approvvigionamento del pesce, viste le palesi difficoltà riscontrate. Proprio nella comunicazione viene specificato come in 15 edizioni non si era mai arrivati a tanto. A Playa Reunion nessuno è riuscito a pescare nulla, rendendo necessario la concessione “di un insegnante di sostegno”, recita il comunicato.

Isola dei Famosi, incredibile novità: necessario un aiuto della produzione per pescare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Una persona inviata dalla produzione, di nome Thomas, esperto pescatore della zona, ha mostrato ai naufraghi come usare le lenza e la rete. Un corso accelerato di pesca per risolvere i problemi che fin qui avevano impedito a tutti di mangiare un minimo di pesce. Guarda caso subito dopo “il corso accelerato” sono arrivati i primi frutti. Isolde Kostner e Fariba Tehrani sono state le prime a riuscire nell’impresa di tirare su qualche preda marina, tra la soddisfazione generale.

Intanto arriva una novità anche per quanto riguarda il cast del reality show condotto da Ilary Blasi. Come sottolineato da Giornalettismo dovrebbe entrare a gara in corso in Honduras Ignazio Moser, ex concorrente del GF Vip e compagno di Cecilia Rodriguez. a quanto pare la firma sul contratto dovrebbe arrivare nelle prossime ore, arricchendo il roster in Centro America.