Harry e Meghan, cala il gelo: notizia bomba dal Regno Unito

Harry e Meghan, cala il gelo con William: situazione al limite. Tra i due fratelli della Royal Family non corre attualmente buon sangue

Quello che è successo nella Royal Family dopo l’intervista bomba rilasciata da Harry e Meghan da Oprah è tutt’ora poco chiaro. Le reazioni a livello pubblico sono ridotte praticamente allo zero, sia da parte della Regina Elisabetta, sia da parte dei suoi eredi più stretti. Di certo le accuse di razzismo ai Windsor non hanno fatto piacere a nessuno e gli stessi inglesi non hanno gradito le ombre gettate sulla corona. Ma chi potrebbe aver avuto la peggio da tutto questo è il principe William. Il suo rapporto con il fratello era già ai minimi storici nell’ultimo periodo e ora potrebbe aver subito la spallata decisiva. Secondo quanto rivelato da una fonte di Us Weekly, esiste una faida aperta tra i due con piccolissimi margini per ricucire.

“La conversazione che Harry e William hanno avuto dopo la grande intervista non è finita bene“, dice l’insider, aggiungendo che “non si vedono da più di un anno” dal trasferimento in California con Meghan.

Nel marzo 2020, Harry e la moglie sono “fuggiti” in California con il piccolo Archie. I tre vivono nel tranquillo quartiere di Montecito, a Santa Barbara e stanno progettando i loro prossimi passi anche a livello lavorativo. Indipendenti da Londra e vogliosi di ritagliarsi una propria strada nel mondo, lontano da Buckingham Palace. Tutto questo a quanto pare non è andato giù a William.

Harry e Meghan, cala il gelo con William: le pesanti accuse del fratello maggiore

La fonte di Us Weekly sottolinea come: “William sente che Harry è cambiato completamente da quando è in California. Una trasformazione che sembra avergli dato alla testa. Il primogenito di Carlo e Diana ha accusato il fratello di aver gettato fango sulla famiglia reale, costruendo una cattiva fama a livello mediatico, difficile adesso da cancellare“.

L’intervista rilasciata alla CBS, nel programma di Oprah Windfrey, è servita anche a capire quelle che sono le idee del duca e della duchessa del Sussex per il futuro. Progetti imprenditoriali (come il lancio di un proprio marchio di vino) e nessuna intenzione di tornare a Londra. L’arrivo del secondo figlio (una bambina) la prossima estate, renderà ancora più distanti i due dalla Royal Family. Sarà infatti il primo “erede” a nascere lontano dai confini del Regno Unito. Un “affronto” vissuto non benissimo anche dallo stesso William, molto più formale e conservatore rispetto ad Harry. Una distanza nell’atteggiamento dei due che ha creato ancora più attriti. Qualcuno sottolinea come il marito di Kate sia geloso del fratello minore e per questo non ha nascosto le accuse nei confronti di chi a suo avviso “ha fatto il male della famiglia con certe dichiarazioni”. Di sicuro tra botta e risposta e continui colpi di scena, la vicenda continua ad alimentarsi come una vera soap opera.