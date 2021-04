Royal Family, sgarbo clamoroso della Regina Elisabetta: il retroscena

La serie TV della Royal Family vivrà diverse stagioni. La prima è iniziata l’8 gennaio 2020 con la Megxit. Harry e Meghan in quel momento avevano concordato un anno di transizione al termine del quale la situazione sarebbe stata riesaminata.

La scadenza dei termini era prossima e le intenzioni dei duchi di Sussex erano quelle di prolungare la fase intermedia per non perdere il loro ruolo all’interno di alcune organizzazioni. La Regina Elisabetta però alla fine ha deciso di privarli definitivamente dei loro titoli.

Da qui inizia ufficialmente la seconda stagione, fatta di rivelazioni choc, accuse di razzismo verso la Corona inglese e interviste che stanno riempiendo le pagine dei quotidiani e riviste internazionali. Ma non è tutto. La terza stagione è apocalittica.

Nostradamus e la Regina Elisabetta. Sicuramente i due non hanno nulla in comune, ma quando c’è di mezzo lui le cose non vanno per il meglio. Secoli addietro il veggente francese, che aveva predetto mille sciagure, molte delle quali avveratesi, ha predetto anche qualcosa riguardo la corona inglese.

Dopo della Regina Elisabetta, la fine della monarchia. Niente Principe Carlo, che aspetta di salire sul trono da tantissimi anni, e neanche il suo primogenito William. E neppure George. Nessuno prenderà il suo posto. Da qui la quarta stagione.

Royal Family, sgarbo clamoroso della Regina Elisabetta: non lo avrà mai

Se le vicende della famiglia Bridgerton hanno entusiasmato e tenuto incollato allo schermo più di 86 milioni di telespettatori, la serie TV “The Royal Family” con la quarta stagione potrebbe effettuarne il quadruplo di visualizzazioni.

La serie inizia con le ripercussioni generate dall’intervista bomba di Harry e Meghan e con Kate Middleton che leggermente delusa, si rende conto di non aver compiaciuto abbastanza Sua Maestà. In questi mesi al fianco di William è stata perfetta, sobria, elegante e fedele alla Sovrana, ma nonostante questa sua sudditanza non acquisirà mai il titolo di Principessa. In primis perché non è nata nella Royal Family e poi perché Elisabetta II non sembra essere intenzionata a darle una ricompensa per la sua lealtà. Qui un colpo di scena.

Mentre Kate vede infrangersi per sempre il suo sogno, la Regina sembra essere propensa a chiudere un occhio in favore di Harry e Meghan dopo l’intervista che ha scaturito il putiferio. Andrew Morton, noto biografo reale, ha spiegato che Sua maestà li ha perdonati: “la sovrana ha una pazienza infinita quando si tratta di Harry”.