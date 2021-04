Morto Paul Ritter, attore di Chernobyl e Harry Potter: aveva 54 anni

Lutto nel mondo del cinema: a soli 54 anni, si è spento l’attore Paul Ritter. Aveva recitato anche in Chernobyl e Harry Potter

Una tragica notizia quella riferita poco fa dal sito della Bbc: l’attore britannico Paul Ritter è morto a soli 54 anni, stroncato da un tumore al cervello. Ad annunciare la scomparsa il suo agente, secondo cui Ritter si è spento serenamente nella sua abitazione, assistito dalla moglie Polly e dai figli Frank e Noah.

Conosciuto ai più per la sua partecipazione a Chernobyl nel ruolo dell’ingegnere Djatlov, Ritter aveva anche interpretato i panni di Eldred Worple nel sesto film della saga di Harry Potter, Il Principe Mezzosangue. Ma non solo, era anche apparso nel 22esimo capitolo di James Bond: Quantum of Solace nel 2008.

Chi era Paul Ritter, scomparso all’età di 54 anni

“Paul era un attore eccezionale e con un talento unico. Sapeva interpretare un’enormità di ruoli diversi sul palcoscenico e sullo schermo, con straordinaria abilità. Era ferocemente intelligente, gentile e molto divertente. Ci mancherà tantissimo” ha dichiarato il suo agente e portavoce al The Guardian. Nato il 5 marzo 1966, Paul Ritter era parecchio conosciuto in Gran Bretagna per aver interpretato Martin Goodman nella sitcom Friday Dinner.

Aveva anche preso parte alla miniserie Caterina La Grande nel 2019 con Helen Mirren, vestendo i panni del generale Suvurov. A livello di premiazioni, come attore teatrale era stato nominato nel 2006 per un Oliver Award, grazie alla sua interpretazione in Coram Boy di Helen Edmundson. Nomination anche per un Tony Award, per il suo ruolo in Norman Conquests.