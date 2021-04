Isola dei Famosi, il pubblico ha già deciso: eliminata questa sera!

Sembra già tutto deciso dal pubblico o quasi. Il sondaggio sembrerebbe essere chiaro sulla prossima eliminata dell’ “Isola dei Famosi”

Tutti in attesa del nuovo appuntamento con l’ “Isola dei Famosi” in onda questa sera, lunedì 5 aprile. Il reality che tanto sta appassionando gli italiani e sta consentendo loro di viaggiare anche se con la fantasia in Honduras, questa sera tornerà con nuove dinamiche di gioco e nuove sorprese.

Come sempre, al timone dell’amatissimo programma, la bellissima Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, e le cantanti Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Ma il pubblico italiano è curioso di vedere chi tra i vips finiti in nomination, giovedì scorso, abbandonerà questa sera l’ambitissima Isola. Dopo l’eliminazione dei naufraghi Akash Kumar ed il visconte Ferdinando Guglielmotti, i quali hanno scelto di tornare in Italia precludendosi la possibilità di continuare su “Parasite Island”, sono a rischio eliminazione Drusilla Gucci e Daniela Martani. Ma per il momento il sondaggio sembrerebbe essere molto chiaro.

In nomination Drusilla Gucci e Daniela Martani, chi verrà eliminata? il sondaggio sembrerebbe essere chiaro

Nella puntata di giovedì scorso, sono finite al televoto le due naufraghe Drusilla Gucci e Daniela Martani, la prima è stata nominata dal gruppo mentre la seconda è stata indicata da Francesca Lodo, leader del gruppo.

Per il momento il sondaggio sembrerebbe essere chiaro, il pubblico dell’Isola molto probabilmente potrebbe decidere di eliminare la Martani. Mancano però ancora alcune ore all’inizio della puntata e la situazione potrebbe ancora ribaltarsi.

Inoltre come è ormai noto, stando alle nuove regole del reality di Mediaset, non è detto che l’eliminata torni in Italia. La conduttrice proporrà sicuramente a quest’ultima di rimettersi in gioco su “Playa Esperanza” che attualmente ospita la vincitrice de “La Pupa e il Secchione” Miryea Stabile e Vera Gemma.

Siamo tutti in attesa dell’appuntamento di questa sera e come dice la bellissima Ilary Blasi: “Liberi di sognare”.