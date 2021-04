“Sono innamorato di Barbara D’Urso”: imbarazzo in studio – VIDEO

Una dichiarazione piuttosto imbarazzante, in diretta, che ha creato gelo in studio: ha confessato di essere innamorato di Barbara D’Urso

Oggi pomeriggio è andato in onda Domenica Live per ben quattro ore in cui Barbara D’Urso ha messo in campo il miglior team per collezionare migliaia di telespettatori anche nel giorno di Pasqua. A tal proposito, Ferdinando Guglielmotti sicuramente ha contribuito nell’aumentare lo share con la confessione di essere innamorato di Barbara D’Urso.

Tutto è cominciato da un servizio di Striscia La Notizia in cui evidenziavano le reazioni di Barbara D’Urso in merito alla vita sentimentale del visconte Guglielmotti. Barbara D’Urso, senza peli sulla lingua: “Eri innamorato di me?” e lui, altrettanto, con franchezza ha messo: “Sì e purtroppo lo sono ancora”. La reazione di Barbara D’Urso ha scatenato l’ilarità del pubblico: “Questa è una notizia shock anche per me”, con un autocitazione.

Ferdinando Guglielmotti innamorato di Barbara D’Urso: la confessione in TV

Tutti noi come il Visconte quando la nostra @carmelitadurso ci chiede qualcosa #DomenicaLive pic.twitter.com/Fk9XPBH7ui — Domenica Live (@domenicalive) April 4, 2021

Il siparietto è andato avanti con un’altra domanda scomoda di Barbara D’Urso: “Ti ho mai rifiutato? Sì o no?” e Guglielmotti, con sincerità ammette: “Sono 10 anni che mi rifiuti”. Nel frattempo, un terzo opinionista curioso chiede alla conduttrice: “Continuerai a rifiutarlo?” che, senza pensarci due volte, risponde: “Assolutamente sì”.

Barbara D’Urso ha cercato di chiudere tutte le porte affermando: “Il visconte si era follemente innamorato di me, lo rifiutati e siamo rimasti amici. Abbiamo amici meravigliosi in comune, spero che lui trovi l’amore. Ti prego fidanzati, così Maman è felice”. Dall’altro lato Guglielmotti ha risposto: “Maman mi ha detto che sei l’unica persona completa che ho conosciuto. Nel frattempo questo corteggiamento è proseguito, nel corso degli anni, perché non l’ho mai vista con un uomo accanto, pertanto la porta è sempre aperta”.