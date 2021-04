Amici 20, Celentano contro De Martino: gelo in studio

Botta e risposta poco felice tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino, con quest’ultimo meravigliato dalle affermazioni della maestra di Amici 20

Una battuta di cattivo gusto quella di Alessandra Celentano nei confronti di Stefano De Martino. Nella terza puntata del serale di Amici 20, questa volta, la diatriba è nata su guanto di sfida di Tommaso contro Alessandro, proposto dalla squadra di quest’ultimo. Dapprima la Celentano ha accusato la Cuccarini di predicare bene, ma razzolare male in quanto Alessandro è diplomato in danza classica, Tommaso era un pattinatore ed ha intrapreso la strada della danza soltanto 3 anni fa.

Non appena Stefano De Martino ha fatto notare alla sua ex maestra che accettare i guanti di sfida per mantenere il punto non sempre serve, la Celentano non ha accettato il discorso e l’ha colpito nel profondo. “Menomale che hai cambiato carriera” e gelo in studio: l’espressione del ballerino e conduttore napoletano non ha lasciato alcun indugio.

Amici 20, la Celentano gela lo studio con la battutaccia a De Martino

Enula, Sangiovanni e Tommaso sono stati nominati dai prof Arisa-Cuccarini e sono a rischio eliminazione! Voi chi salvereste? #Amici20 Pubblicato da Amici di Maria De Filippi su Sabato 3 aprile 2021

Stefano De Martino con grande signorilità si è limitata a ringraziare la Celentano: “Facciamo parte dello stesso mondo, quindi ti ringrazio per il complimento”. La maestra di danza, forse per smorzare un po’ la tensione palpabile: “Io te l’ho sempre detto quando eri qui da alunno, tu dicevi sempre di no”.

La conversazione è stata prontamente smorzata da Maria De Filippi che ha chiesto, a questo punto, di votare per l’esibizione di Alessandro o quella di Tommaso. Inutile dire che il punto di De Martino è andato ad Alessandro, non per ripicca alla squadra dell’altro ballerino, ma per una questione di tecnica. Lo stesso Stash, pertanto la prima sfida è stata vinta dalla squadra Arisa-Cuccarini che ha mandato in eliminazione Enula, Tommaso e Sangiovanni.