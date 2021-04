Cashback, arriva un nuovo clamoroso rimborso: parte da oggi

Un nuova promozione cashback è ora a disposizione di tutti gli italiani: si va da un rimborso minimo di 300 euro e fino ad un massimo di 1000. Scopriamo cosa bisogna fare per ottenerlo

La FujiFilm, nota marca di fotocamere, ha lanciato una nuova promozione cashback per i possessori di GFX 100. Si tratta di rimborsi che vanno dai 300 ai 1000 euro.

La promo è valida a partire da oggi, 1° aprile, e fino al 30 settembre 2021. I rimborsi vengono riconosciuti a chi acquista lenti della gamma Large Format GF, ma, come già accennato, la promozione la si può applicare solo se si acquista contemporaneamente una GFX 100 o se si è già possessori di essa.

Per richiedere l’incentivo bisognerà, infatti, fornire il numero seriale del prodotto acquistato insieme a quello della fotocamera GFX 100. Va detto che, per ogni GFX 100 in proprio possesso, si possono acquistare fino a due ottiche GF.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, addio per sempre: gli utenti non hanno scelta

I dettagli del cashback FujiFilm

La cifra del rimborso differisce in base all’obiettivo scelto e, per acquisti multipli, si va a sommare.

Di 1.000 euro (iva inclusa) per chi acquista una delle seguenti: GF23mmf4, GF80mmf1.7, GF110mmf2, GF120mmf4 o GF250mmf4.

(iva inclusa) per chi acquista una delle seguenti: GF23mmf4, GF80mmf1.7, GF110mmf2, GF120mmf4 o GF250mmf4. Di 500 euro (iva inclusa) per chi acquista una delle seguenti: GF63mmf2.8, GF32-64mmf4, GF45-10mmfF4 o GF100-200mmf5.6.

(iva inclusa) per chi acquista una delle seguenti: GF63mmf2.8, GF32-64mmf4, GF45-10mmfF4 o GF100-200mmf5.6. Di 300 euro (iva inclusa) per l’acquisto di 8 o GF50mmf3.5.

LEGGI ANCHE—> Pensione d’invalidità, forte aumento nell’importo: tutti i dettagli

La promozione è riservata solo alle persone con almeno 18 anni di età, residenti in UE o nel Regno Unito, che acquistino un prodotto presso un rivenditore autorizzato, in un punto vendita ufficiale o online.

Le richieste di rimborso vanno inviate dopo la data di acquisto e non oltre il 31 ottobre del 2021. Si farà capo alla data riportata sulla fattura o ricevuta d’acquisto. (clicca qui per la richiesta di rimborso).