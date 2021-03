Regina Elisabetta, la sua è un’ossessione: l’ha tenuta nascosta a tutti

La regina Elisabetta avrebbe nascosto la sua ‘ossessione’ a tutta la famiglia reale per paura: di cosa si tratta

Lady Pamela Hicks, cugina del principe Filippo nonché amica della regina Elisabetta, ha confessato alcuni segreti che riguardano proprio la monarca. A quanto pare, quest’ultima avrebbe una vera e propria ‘ossessione’ per i suoi cioccolatini. Lady Pamela ha spiegato che regala sempre una scatola di praline quando è ospite di qualcuno, ma ne tiene sempre una per sé.

Ma non è finita qui, la regina infatti li terrebbe sempre nascosti dal resto della famiglia. Il motivo? “La sua famiglia è così golosa da mangiarli tutti prima di lei”, ha rivelato la Hicks.

India Hicks, figlia di Pamela, nel corso di uno show locale ha detto: “Mi è molto piaciuta la storia della Regina Elisabetta che porta sempre con sé la sua scatola di cioccolatini quando si reca in visita da qualcuno, perché altrimenti tutti gli altri li mangerebbero”.

LEGGI ANCHE—> Lady Gaga, dramma per una persona a lei cara: l’annuncio

Regina Elisabetta e la mangusta che le rovina i cioccolatini

La storia dei cioccolatini della regina Elisabetta è più curiosa di quanto si possa pensare. Lady Pamela infatti ha raccontato un altro aneddoto molto interessante in merito. La regina qualche tempo fa, in uno dei soggiorni di Broadlands, la casa della famiglia Mountbatten, aveva una mangusta domestica.

LEGGI ANCHE—> Amici 20, rottura alunno-prof: cos’è successo – VIDEO

“Una sera stavamo aspettando che la Regina scendesse per la cena, ma era in ritardo di quattro o cinque minuti. Un fatto molto insolito. Mi disse: ‘Non mi dispiace che Neola entri nella mia stanza, mi piace molto, non mi dispiace nemmeno che apra la mia scatola di cioccolatini, ma deve sempre dare un morso a tutti?'”.