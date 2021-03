Calciomercato Inter, rinnovo a rischio: arriva un’offerta clamorosa

Calciomercato Inter, rinnovo a rischio per un big di Antonio Conte: arriva un’offerta clamorosa che può cambiare tutto



Quando ci sono di messo la Spagna e l’Argentina, fa presto a diventare una telenovela anche se in realtà l’Italia e quindi la Serie A sono direttamente coinvolte. E ancora una volta in mezzo finisce Lautaro Martinez che torna nel mirino del Barcellona e questa volta con una proposta quasi irrinunciabile.

Era già successo nell’ultima sessione di mercato estiva, quando il ‘Toro’ era sembrato ad un passo dai blaugrana. Ma l’Inter non aveva fatto sconti: la clausola da 111 milioni di euro fissato per l’attaccante argentino valeva per tutti, ancora di più per una diretta rivale in chiave Champions League. Così la trattativa non era mai decollata realmente e Lautaro era rimasto a far coppia con Lukaku.

Ora però ci sono condizioni profondamente diverse sia da una parte che dall’altra e per questo, come spiega ‘Sport.es’, il Barcellona è pronto per tornare alla carica. Anzi, avrebbe già riavviato contatti con chi cura gli interessi dell’attaccante argentino, su impulso della nuova presidenza Laporta.

Tornano a farsi insistenti le voci di mercato (Getty Images)POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, per l’attacco in arrivo una stella della Premier: a zero!

Calciomercato Inter, basteranno le rassicurazioni di Zhang? Intanto c’è il prezzo di Lautaro

L’idea è quella di formare in Catalogna la stessa coppia che guiderà l’attacco dell’Argentina ai Mondiali in Qatar, Messi con Lautaro. Anzi, sarebbe proprio una specifica richiesta della ‘Pulce’ che per rimanere a Barcellona e non cadere di nuovo in tentazione di addio avrebbe richiesto il connazionale e altri rinforzi.

Ma cosa è cambiato rispetto a qualche mese fa? Non c’è solo il nuovo vertice nella società spagnola ma anche le difficoltà della proprietà nerazzurra, con Suning in evidente difficoltà economica. Oggi il presidente Zhang ha ribadito che tutti gli impegni precedentemente presi saranno mantenuti. Ma sugli investimenti futuri e sui soldi da investire nel prossimo mercato non può fare previsioni.

In più c’è la clausola, o meglio non c’è più. Era valida sino alla passata sessione di mercato, mentre adesso Lautaro potrebbe partire per una cifra vicina ai 75-80 milioni di euro come ha spiegato oggi RAC1, emittente catalana vicina ai blaugrana. Per arrivare a quella cifra, il Barcellona è disposto a sacrificare uno o due dei suoi big in rosa, Il primo indiziato è Griezmann che da quelle parti non ha mani sfondato e non avrebbe problemi a cambiare aria a luglio.

Lautaro Martinez in Liga quindi? Al momento è soltanto un’opzione anche perché lui non più tardi di un mese fa intervistato dalla ‘0Gazzetta dello Sport’ era stato chiaro. se un anno fa la corte del Barcellona gli aveva fatto piacere ed era stato vicino ad accettare, ora pensa solo in nerazzurro. Già, ma fino a quando?