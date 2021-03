Barbara D’Urso, rivelazione importante: l’entusiasmo dei fan – VIDEO

Una rivelazione importante a cuore aperto tramite Twitter ha fatto impazzire i fan di Barbara D’Urso che hanno mandato in tilt il social

Barbara D’Urso ha fatto una bella sorpresa ai propri fan su Twitter, con un audio messaggio che ha svelato qualche altro particolare: “Grazie per tutto l’amore dimostrato durante tutto il percorso di quest’ultima stagione – in ordine di tempo – di Live – Non è la D’Urso“. Ha iniziato così la conduttrice napoletana ringraziando tutti i followers che costantemente l’hanno supportata.

“So che continuate a seguirmi” – ha aggiunto nel suo breve audio messaggio Barbara D’Urso – “Ci vediamo domenica, l’orario è ancora una sorpresa, ma comincio molto presto. Domenica in diretta con Domenica Live per un sacco di ore. Adesso non resta che inventarci un hashtag per il programma”.

Barbara D’Urso, novità su Domenica Live: ancora sorprese

Pronti, partenza, via, Barbara D’Urso è pronta per partire con Domenica Live e tante sorprese per fare da concorrenza alla domenica pomeriggio di Mara Venier che ha il dominio assoluto grazie a Domenica In. Qualche mese fa l’annuncio che Avanti un altro con Paolo Bonolis avrebbe preso il posto della conduttrice napoletana nella prima serata della domenica sera, non un addio, ma soltanto un cambio programma della Mediaset.

Il compito della D’Urso sarà quello di intrattenere – come ha sempre fatto e gliel’ha anche riconosciuto il direttore Mediaset – il pubblico italiano creando argomenti sempre innovativi e che suscitino interesse. Uno stimolo a far sempre meglio e sempre di più che può aiutare Barbara D’Urso a continuare la sua scalata sulle reti Mediaset.