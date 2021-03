Tanta paura per Tommaso Zorzi, a causa di un incidente domestico: a rivelare quanto successo è lui stesso su Instagram

Una brutta notizia arriva direttamente dal profilo Instagram di Tommaso Zorzi, dove l’influencer ha rivelato ai suoi fan che l’amata cagnolina Gilda si è fatta male. “Stamattina, scendendo dal letto, Gilda si è fatta male ad una zampa. Gliel’hanno steccata e adesso sta facendo lastre di controllo. Vi tengo aggiornati”, ha spiegato in una storia. In quella successiva, invece, la foto dell’inseparabile amica sul lettino del veterinario. A corredo dell’immagine, un cuore per manifestare l’immenso amore.

Tommaso Zorzi sta perdendo follower, il motivo

Da diversi giorni uno strano fenomeno ha preso piede per quanto riguarda il profilo Instagram di Tommaso Zorzi. A quanto pare, l’influencer starebbe perdendo il numero di follower che ora sono 1.8 milioni.

Il fandom del vincitore del GF Vip sarebbero infastiditi da lui quando parla della sua esperienza nella casa o quando interagisce con gli ex inquilini. “Dovresti parlare anche di altro, oltre che del GF…”, gli ha scritto un utente. Chissà se riuscirà a tener botta il buon Zorzi che sembrava essere proiettato verso i 2 milioni ed invece scende sempre di più.

A dispetto di ciò che dicono i social, la sua popolarità è in forte crescita anche per le apparizioni costanti in televisione. Nei prossimi mesi, dopo aver terminato l’Isola dei Famosi, dovrebbe condurre anche un programma tutto suo su uno dei canali Mediaset.