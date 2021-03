Anticipazioni Isola dei Famosi, clamoroso ritiro ed arrivi inaspettati

Anticipazioni Isola dei Famosi | La puntata di stasera, lunedì 29 marzo, è pronta a far scalpore: ad un ritiro clamoroso, seguiranno arrivi inaspettati

La puntata di stasera, lunedì 29 marzo, dell’Isola dei Famosi si prospetta ricca di colpi di scena e non escludiamo che da essa nascano nuove polemiche, come accaduto nelle precedenti puntate.

Secondo le ultime anticipazioni, si capirà ufficialmente se avverrà o meno il ritiro di Paul Gascoigne. L’ex calciatore la settimana scorsa si è fatto male alla spalla nel corso di una prova ricompensa ed ora non è sull’isola per essere curato.

Inoltre, ci sarà l’eliminazione di uno tra Gilles Rocca, Vera Gemma e Awed che sono in nomination. Chi dei tre non si salverà, avrà però un’altra possibilità grazie al televoto flash con Brando Giorgi che, eliminato la scorsa settimana, ha passato tutto il tempo su Parasite Island insieme ad Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. Proprio questi ultimi due potrebbero finalmente unirsi ai naufraghi, i quali non sanno nulla della loro presenza.

Isola dei Famosi, nuovi concorrenti in arrivo

Dopo gli addii di Ferdinando Guglielmotti ed Akash Kumar, all’Isola dei Famosi, che andrà avanti fino a giugno, serve un’iniezione di concorrenti. Oltre all’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli, stanno per arrivare Emanuela Tittocchia ed altri 3 o 4 vip di cui non si conosce ancora l’identità.

Quanto guadagneranno per accettare la partecipazione al reality non si sa, ma ad ora pare che la ‘più ricca’ sia Elisa Isoardi. La conduttrice avrebbe firmato un contratto da 12.000 euro a settimana.