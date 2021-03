Raoul Bova, nuova esperienza in Tv: scopriamo i dettagli

Una nuova esperienza televisiva vedrà il bellissimo attore Raoul Bova entrare nelle case degli italiani sul piccolo schermo: andiamo a vedere di cosa si tratta

Dopo il grandissimo successo che sta riscontrando su Canale 5 la miniserie di 3 episodi “Svegliati amore mio” che ha debuttato lo scorso 24 marzo con 3,8milioni di telespettatori ed uno share del 16,1%, Mediaset proporrà subito una nuova serie Tv.

“Svegliati amore mio”, che vede protagonista la simpaticissima Sabrina Ferilli è una miniserie drammatica diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Il terzo ed ultimo episodio è previsto per il 7 aprile ma subito dopo, ovvero dal 14 aprile, l’ammiraglia Mediaset ha deciso di allietare il proprio pubblico con un’altra serie.

Sarà la volta di “Buongiorno, Mamma”, che vedrà al centro della trama l’attore romano Raoul Bova. Una fiction familiare realizzata da Rti e da Lux Vide che allieterà il pubblico di Mediaset per 6 mercoledì consecutivi. L’episodio finale è previsto per il 19 maggio.

Raoul Bova protagonista di una trama che spazia dal drammatico a temi più leggeri

La fiction racchiuderà temi sia drammatici che leggeri e questi riguarderanno la famiglia Borhi composta da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta (conosciuta con Don Matteo) nelle vesti di Guido e Anna. I due dopo una serie di peripezie si sposano mettendo alla luce 4 figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino.

Un episodio spiacevole toccherà molto da vicino la famiglia, ovvero, Anna in seguito ad un in incidente finirà in coma. A questo punto toccherà a Guido (Raoul Bova) prendersi cura dei figli ma non sarà semplice per lui. Difatti, in attesa e nella speranza che la moglie si risvegli dal coma il tempo passa rapidamente e i figli crescono sempre di più.

A creare problemi più di tutti sarà la terza figlia, Sole, la quale dopo una serata trascorsa con un giovane particolare, Federico, la ragazzina rimane incinta. Ma l’ingresso di una infermiera nella vita della famiglia, Agata, occulterà dei dettagli che porteranno i Borghi a confrontarsi con il loro passato. Dunque sarà questa una trama che spazierà dal presente al passato. Nel cast della fiction oltre a Raoul Bova, nelle vesti di protagonista, troveremo altri amatissimi attori quali ad esempio la bellissima napoletana Serena Autieri.