Zona rossa, possibile proroga dopo Pasqua e nuove regole: tutte le ipotesi

Il Governo studia la possibile proroga della zona rossa dopo Pasqua. Andiamo quindi a vedere tutte le nuove regole e le ipotesi studiate dal premier Draghi.

Le restrizioni potrebbero non concludersi dopo Pasqua, con la zona rossa che potrebbe essere prorogata per altri 7-10 giorni. Il governo sta studiando una strategia per non dover chiodere nuovamente e per farlo dovrà fare in modo di piegare la curva dei contagi. Ovviamente adesso il nemico numero uno dell’Italia sono le varianti, che hanno di fatto esteso la fascia d’età della popolazione colpita. In queste settimane, infatti, abbiamo visto ricoveri e terapie intensive occupate anche da ragazzi tra i 18 ed i 20 anni.

Ci sono anche regioni come Lombardia e Lazio che chiedono dei giorni in zona arancione, prima del ritorno in zona rossa durante i giorni pasquali. Adesso sul tavolo del Premier Mario Draghi ci sono diversi dossier. Il Presidente del Consiglio dovrà scegliere prima del 6 aprile, giorno in cui scadrà l’ultimo Dpcm. Inoltre il da farsi potrà essere deciso già la prossima settimana, con un incontro della cabina di regia. Durante l’incontro si decideranno non solo per le restrizioni, ma anche per la scuola, con il Governo che non vuole cogliere impreparati i cittadini ed è pronto a comunicare tutto in anticipo.

Zona rossa, in ballo possibile proroga dopo Pasqua: regna l’incertezza

Al momento però regna l’incertezza sul fronte del Governo. Ancora nulla di deciso e diverse ipotesi sono in ballo. Mario Draghi, insieme al Ministro dell’Istruzione, Bianchi, studia soprattutto un ritorno tra i banchi di scuola anche in zona rossa. Il governo ha ammesso di lavorare giorno e notte per riaprire almeno ai più piccoli. Per quanto riguarda spostamenti e restrizioni, prende quota l’idea di una mini proroga dopo Pasqua. Intanto però il Ministro dell’Economia, Franco, è pronto a scommettere su un miglioramento della situazione sanitaria dopo le festività pasquali.

Novità anche per la campagna vaccinale, con il vaccino monodose Johnson & Johnson in arrivo ad aprile. Inoltre stando al commissario straordinario Figliuolo, il siero inizialmente sarà riservato agli anziani ed alle persone più fragili, vero tallone d’Achille della campagna vaccinale. Giovedì e venerdì prossimo sarà decisivo anche il Consiglio europeo. Infatti qui si deciderà la strategia da applicare con Gran Bretagna e Big Pharma, specialmente dopo i malumori europei per quanto riguarda la lentezza nella consegna delle dosi di vaccino.