Calciomercato Milan, c’è il sostituto di Donnarumma: nome a sorpresa

Calciomercato Milan, continua a tenere banco la questione rinnovo di Donnarumma. In caso di addio, c’è già il sostituto

Dopo il 3-2 a Firenze contro la Fiorentina, il Milan può godersi la sosta da secondo in classifica e con una qualificazione alla prossima Champions League che si avvicina. La squadra di Pioli ha ritrovato alcuni elementi importanti come Ibrahimovic e Bennacer, e ora punta allo sprint finale per ottenere il massimo.

Intanto, la dirigenza continua a lavorare ad uno dei temi che più stanno tenendo banco nelle ultime settimane: i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma. Se per il primo non ci sono ancora novità rilevanti, discorso diverso va fatto per il portiere classe ’99. Le parti sembrano essere ancora distanti, tanto che Maldini e Massara hanno già iniziato a guardarsi attorno. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i dirigenti rossoneri avrebbero già individuato il nome del potenziale sostituto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, in arrivo un top player dal Real Madrid: a costo zero

Calciomercato Milan, c’è Maignan per il dopo Donnarumma

Il Milan valuta seriamente l’arrivo di Maignan come sostituto di Donnarumma, già nella prossima sessione di calciomercato. È questo quanto rivelato da Sky Sport, secondo cui la dirigenza rossonera potrebbe già avviare i contatti nelle prossime settimane, qualora non si arrivasse ad un accordo per il rinnovo del numero 99. In forza al Lille, l’estremo difensore francese andrà in scadenza nel 2022. Per il 25enne, la cifra per portarlo via dalla Ligue 1 sarebbe di circa 10-12 milioni di euro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Donnarumma non rinnova: sprint di Paratici

C’è però da battere la forte concorrenza del Tottenham, con Mourinho pronto a portarlo in Premier League come sostituto di Hugo Lloris, a sua volta corteggiato dal Psg di Pochettino. Il secondo nome nella lista di Maldini e Massara rimane quello di Areola, già cercato in passato e che potrebbe tornare di moda.