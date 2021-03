Gigio Donnarumma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intensificato le voci sul suo imminente addio al termine della stagione.

Il Milan dopo aver ritrovato la via della vittoria punta a blindare, o a sostituire, i suoi due top player che hanno un contratto in scadenza a giugno 2021. Mancano pochi mesi alla decorrenza e le possibilità che Calhanoglu e Gigio Donnarumma possano salutare a parametro zero stanno diventando sempre più concrete.

Difficile pensare a un futuro senza loro però sino ad oggi, nonostante la società meneghina abbia imbastito delle trattative con il loro entourage per il prolungamento, l’accordo non è ancora stato raggiunto. In modo particolare per Gigio, la società si è spinta sino ad 8 milioni di euro, ma tale offerta è stata rispedita al mittente.

Calciomercato Juventus, Donnarumma non rinnova: sprint di Paratici

Il Manchester United sta pensando di cedere David De Gea durante la prossima sessione di calciomercato e dunque sta pensando a Donnarumma per sostituirlo. Insieme ai Red Devils anche PSG e Juventus monitorano la situazione del talento di Castellammare di Stabia che potrebbe diventare il parametro zero più desiderato dai top club.

La strategia dell’agente del classe 1999, Mino Raiola, è ormai chiara: prendere tempo. Ma per quale motivo? Semplice. Per valutare il migliore offerente o addirittura dar vita a un’asta di cui a beneficiare sarebbero sia lui che il suo assistito.