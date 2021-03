Valentina Persia, vittoriosa ieri sera nella sfida con la Rafinados Elisa Isoardi, tempo fa ha dovuto affrontare un grave lutto che ha segnato per sempre il suo cammino di vita.

Fresca di partecipazione all’Isola dei Famosi e di una sfida dove ha battuto Elisa Isoardi – leader dei Rafinados -, Valentina Persia ha letteralmente conquistato il pubblico in studio e da casa. La regina delle barzellette che ha fatto della simpatia e dell’allegria il suo baluardo, però non ha vissuto sempre momenti felici. Anzi, in passato un grave lutto l’ha colpita nel profondo dell’anima.

La morte di Salvo è stato un grave colpo da assorbire. Lui era un architetto e fu l’unico uomo che riuscì a conquistare Valentina Persia. Formavano una coppia mista perfetta che si incastrava alla perfezione ma che, dopo quattro anni d’amore, per scherzo del destino è stata portata via dalla morte che è arrivata all’improvviso.

Valentina Persia, quel terribile lutto che ha stravolto la sua vita

“Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente…Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”. Queste le parole di un affranta Valentina Persia che nel 2004 riuscì a superare quel momento grazie all’aiuto di Leo Gullotta.

Fu lui a volerla al Bagaglino per tenerla occupata per non permetterle di pensare al suo enorme dolore. Ma lei ancora oggi quando parla del suo Salvo rivela: “Era una persona fantastica che non dimenticherò mai”. Il dramma dell’attrice e comica è stato davvero immenso visto che i due stavano insieme da 4 anni e mancava poco tempo al loro matrimonio.