Simona Ventura torna in TV. L’indiscrezione dell’imminente ritorno della conduttrice sul piccolo schermo è stata svelata da TVBlog.

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate dal pubblico e i suoi supporters saranno sicuramente felici del suo ritorno in TV. Si tratta di un nuovo programma che andrà in onda all’ora di pranzo di domenica sul piccolo schermo.

La nota conduttrice sarà al timone di una nuova trasmissione legata al mondo della cucina su Rai 2. A rivelare tale indiscrezione è il sito TvBlog, che fa sapere di una nuova importante esperienza per la Ventura.

Il nome del programma sarà “Pasticci in famiglia”. Sempre secondo quanto appreso dal sito di cui sopra, pare che la trasmissione parta dall’idea centrale del vecchio programma Senti chi mangia condotto su La7 da Benedetta Parodi.

Simona Ventura, nuova avventura per la conduttrice: fan in fermento

Il cooking show sarà totalmente rinnovato e rivoluzionato. I partecipanti si ritroveranno ad affrontare una gara di cucina: saranno due chef e due ‘pasticcioni’, che insieme cercheranno di realizzare un menù che poi verrà valutato da una giuria presente in studio.

Questo però non è l’unico programma che Rai2 ha deciso di affidare a Simona Ventura che da mercoledì 31 marzo tornerà in prima serata con la nuova trasmissione Game of games.