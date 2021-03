Johnny Depp, ancora guai: incredibile avventura nella sua villa

Johnny Depp non trova pace e sta vivendo anni infernali, l’ultima arriva proprio dalla villa in cui abita l’attore americano

Johnny Depp sta vivendo anni duri e di completa follia: è lui a recitare in un film o è la sua stessa vita un film? Nel dubbio, dagli Stati Uniti arriva una notizia riguardante la sua sontuosa villa che è stata occupata abusivamente da un senzatetto. Quest’uomo è entrato in casa dell’attore Hollywoodiano e si è messo subito a suo agio: perlustrazione della casa ed un – forse due, tre – buon bicchiere di whiskey e vino.

LEGGI ANCHE > > > Regina Elisabetta, decisione storica: nuovo arrivo nella Royal Family



Una storia che potrebbe suscitare l’ilarità di qualcuno, non certo dell’attore statunitense che non sta vivendo il miglior momento della sua vita. Ancora alle prese con la separazione dalla moglie Amber Heard, Johnny Depp deve fare i conti con la vita che, di punto in bianco, si è capovolta.

Johnny Depp, la separazione da Amber Heard: la situazione

A seguito della lotta legale persa contro l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è stato costretto a rinunciare al ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici e Dove Trovarli. Ciononostante, l’attore statunitense non ha assolutamente chinato il capo, ma anzi, forte del supporto dei fan ha voluto insistere sulla causa ed ha chiesto alla Corte di Appello di riandare a processo. Intanto, l’ex moglie ha fatto un passo falso: dei 7 milioni di dollari datele per la vittoria della causa, non ne ha versato neppure un centesimo in beneficenza. È proprio su questo che il pool di avvocati di Johnny Depp preme per dimostrare quanto sia una donna manipolatrice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Royal Family, grandissima sofferenza per il principe Harry: il motivo

A proposito della questione, è uscito pubblicamente un messaggio da parte dell’attore statunitense che ha affermato: “Non darà un centesimo a nessuno. Ca**o! Menomale che se ne è andata. Mi sento male a pensare a quanto duramente ho provato a far funzionare le cose. Ora, onestamente, non toccherei più quella fot**ta pu**ana, neanche attraverso una tuta da radiazioni. Che mer*a. La odio, ca**o!”. Tutt’altro che parole al miele: le cose vanno sempre peggio.