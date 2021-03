Brad Pitt, un uomo distrutto: è arrivato l’attacco più inatteso

Brad Pitt sconvolto e amareggiato: la lunga causa di divorzio da Angelina Jolie sta per scrivere una delle pagine più amare per l’attore

Pugnalato alle spalle. Così si sente in queste ore Brad Pitt perché la causa per l’affidamento dei figli, in corso di discussione presso il tribunale di Los Angeles sta per scrivere il suo capitolo più doloroso. A voltargli le spalle infatti sarebbe stato il figlio maggiore, Maddox, con una testimonianza sconvolgente.

Tira di nuovo aria bufera tra Angelina Jolie e l’ex marito Brad Pitt e il motivo è sempre lo stesso: l’affidamento dei sei figli. Oltre a Maddox, che ha 19 anni, ci sono anche Pax di 17, Zahara di 16, Shiloh Nouvel, 14, e i gemelli Knox e Vivienne, 12. Una lotta che va avanti da quando si sono separati sei anni fa che ora, in vista della discussione per la causa di divorzio, sta raggiungendo l’apice.

In realtà la coppia è già divorziata legalmente da due anni, ma il rapporto con i figli non è mai stato risolto. La Jolie ha chiesto e per ora ottenuto la custodia esclusiva. Il padre però attraverso i suoi avvocati ha presentato richiesta di affidamento congiunto. Ora però arriva una testimonianza e una decisione destinata a cambiare tutto. secondo le indiscrezioni svelate da alcune riviste di gossip americane, Maddox avrebbe chiesto di poter cancellare legalmente il cognome del padre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Brad Pitt e l’alcol: Le confessioni shock dell’attore

Maddox contro Brad Pitt: dietro alla ribellione del figlio c’è la mano di Angelina?

Secondo quanto riportato da ‘Us Weekly’ la volontà di Maddox sarebbe chiara anche se lo sono meno i motivi che l’avrebbero spinto a prendere questa decisione. Però già all’epoca della separazione tra la Jolie e l’ex marito era emerso che il motivo scatenante e definitivo sarebbe uno scontro particolarmente violento tra padre e figlio.

“Maddox ha già testimoniato nella disputa per l’affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero verso Brad”, ha fatto sapere una fonte anonima alla rivista. Aggiungendo poi che vuole farsi chiamare solo più Jolie, tanto che da tempo sta già usando solo il co0gnome della madre anche se legalmente non può farlo.

E ‘Page Six’ aggiunge ulteriori particolari. Brad Pitt “avrebbe il cuore spezzato per la fuga di notizie” dal processo nel quale è coinvolto con l’ex moglie. All’epoca della separazione l’attore hollyoodiano si era assunto la responsabilità delle proprie azioni e aveva anche smesso di bere. Tutto questo però non è bastato e oggi i suoi legali sono convinti che i figli, in particolare Maddox, siano manovrati ad arte dalla madre.