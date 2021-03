Juventus-Benevento 0-1: clamoroso risultato maturato all’Allianz Stadium. Bruttissima Juve, decide un blackout difensivo a 20 dal termine.

Clamoroso all’Allianz Stadium: colpo del Benevento in casa della Juventus. Contro ogni pronostico e di fronte anche alla più ottimistica delle previsioni, la squadra di Simone Inzaghi sbanca il fortino bianconero e si aggiudica 3 punti pesantissimi. Decide Adolfo Gaich al 70esimo grazie a un enorme svarione difensivo della difesa piemontese.

Mentre i campani si lanciano così al 16° posto a quota 28 punti, il danno per la Vecchia Signora è doppio. Da una parte perde infatti ulteriore per lo scudetto e resta così a -10 dall’Inter con una gara in meno, mentre dall’altra ora viene agganciata dall’Atalanta a 55 punti e rischia di essere avvicinata anche da Roma o Napoli (entrambe a 50 punti) che si sfideranno stasera all’Olimpico.

Gara incolore per la Juventus: poca brillantezza, ritmi bassi e un attacco che non punge. Poi il blackout difensivo fa il resto. Arriva così l’ennesima mazzata dopo un’eliminazione dalla Champions che ha già fatto parecchio rumore.

Juventus-Benevento 1-0, highlights, voti e tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 4.5, de Ligt 6, Bonucci 6, Bernardeschi 5; Kulusevki 6, Arthur 4.5 (dal 73 Bentancur 5.5), Rabiot 6 (dal 73′ McKennie 6), Chiesa 5.5; Morata 5, Ronaldo 5. All. Pirlo 5

Benevento (3-5-2): Montipò 7 Tuia 6, Caldirola 6.5, Barba 6.5; Improta 6; Hetemaj 6.5 (dall’83 Dabo s.v.), Viola 6, Ionita 6, Foulon 6 (dal 73′ Tello); Gaich 7 (dall’83’ Di Sergio), Lapadula 6 (dal 73′ Caprari). All. Inzaghi 7

Marcatori: 70′ Gaich

Ammoniti: 9′ Tuia, 17′ Bernardeschi, 75′ Caldirola, 77′ Barba, 84′ Tello

Espulsi:

CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-BENEVENTO