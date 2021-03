Oggi il talk show di Canale 5, Verissimo, ospiterà Ornella Vanoni. Nel salotto di Silvia Toffanin la cantante si aprirà al pubblico: tutte le anticipazioni.

Oggi pomeriggio torna su Canale 5 Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin in programma dalle ore 15:40. Tra i tantissimo ospiti del salotto di Mediaset troviamo anche Ornella Vanoni, cantante di 86 anni che da poco ha sconfitto il Covid-19. Infatti negli studi di Milano l’artista rilascerà una lunga intervista, in cui sarà pronta a trattare tantissimi temi. Senza ombra di dubbio la cantante inizierà ripercorrendo la sua lunghissima carriera.

Ma non solo, infatti, saranno tantissimi i telespettatori pronti ad ascoltare la sua battaglia contro il Coronavirus. Infatti il suo ultimo post su Instagram la ritrae nascosta nel letto, con l’artista che scherzosamente ha scritto una didascalia in cui afferma: “Mi ha presa ! Sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo!“. Poi si parlerà anche dell’ultima ospitata a Sanremo, in cui la cantante si è esibita per la prima volta davanti ad un teatro Ariston vuoto. Andiamo quindi a ripercorrere una delle dichiarazioni della Vanoni che ha fatto discutere durante la sua carriera.



Ornella Vanoni, l’intervista che fece discutere: “Da 55 anni mi faccio una canna prima di dormire”

Spesso Ornella Vanoni ha fatto discutere per la sua schiettezza. Infatti lo scorso dicembre, ospite nel programma di Rai 3 “In arte”, ha ricordato come sia una testa libera ed abbia raggiunto una certa confidenza con se stessa e di non aver paura nemmeno della morte. Infatti la cantante in tutta la vita ha affrontato diverse avversità come la tisi, la guerra e tante altre cose. Ma non solo, la cantante ha poi affermato di continuare a fare “la pipì nei prati“.

Poi ha aggiunto che ancora oggi, da oramai 55 anni, continua a farsi una canna prima di dormire. In merito l’artista ha aggiunto: “Un giorno mi hanno fatto fumare una canna, erano anni che non dormivo e quella notte ho dormito. Ho pensato: vuoi vedere che è la mia medicina? Il mio psichiatra dice che va bene“. Infine la cantante ha ricordato che deve trovare delle badanti che sappiano rollarle le canne. Insomma di certo la Vanoni si è sempre distinta per la sua schiettezza ed oggi su Verissimo è pronta a regalare altre perle al pubblico.