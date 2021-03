Bonucci, la moglie Martina Maccari è positiva al Covid: le sue condizioni come annunciato nelle Storie su Instagram.

Domani sarà impegnato con la sua Juventus nel match della ventottesima giornata di Serie A contro il Benevento, ma intanto Leonardo Bonucci segue con attenzione anche quello che sta accadendo nella sua famiglia. La moglie del centrale bianconero, Martina Maccari, ha infatti ammesso di essere positiva al Covid-19 e attraverso il proprio profilo Instagram si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo. Ma proviamo a mettere ordine e a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importantissima vicenda.

Bonucci, la moglie Martina Maccari è positiva: lo sfogo sui social

Ecco quanto ammesso dalla stessa Martina Maccari: “Sto bene, ho passato un paio di brutti giorni forse con la terapia di prassi è andata meglio. Sono davvero inca****a, ci stanno facendo vivere una vita di m***a. Mi rode e penso che qualcuno si sarebbe dovuto svegliare e fare andare le cose un po’ meglio. Mi rode perché non so tra quanti giorni i miei figli potranno rivedere il loro papà, e non so da quanti giorni è che non lo vedono. Il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso”.