Anticipazioni Uomini e Donne, ritorno di fiamma per Gemma: colpo di scena

Nuova puntata oggi pomeriggio di Uomini e Donne e gran colpo di scena per Gemma Galgani: nessuno se l’aspettava

Quale canzone avrà scelto Tina per l’entrata di Gemma? 🤭 Provate a indovinare! Vi aspettiamo come sempre alle 14.45 su Canale 5, non mancate! #UominieDonne Pubblicato da Uomini e Donne su Venerdì 19 marzo 2021

Alle 14:45 una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne vedrà protagonista Gemma Galgani e le sue frequentazioni passate. La dama torinese racconta di essersi sentita sola dopo l’addio a Cataldo e gettata in un momento di sconforto ha deciso di scrivere un messaggio all’ex fidanzato, Maurizio. In seguito al messaggio, non c’è stato un silenzio assordate: tutt’altro, i due hanno parlato al telefono per due ore di fila.

LEGGI ANCHE > > > Royal Family, durissime accuse: adesso la tensione è alle stelle!

Che sia un ritorno di fiamma? Intanto gli opinionisti non sono d’accordo con quanto accaduto ed in studio comincia una delle solite diatribe.

Anticipazioni Uomini e Donne, le parole di Maurizio

Nonostante l’opinione contraria di Gianni Sperti che ha dato dell’incoerente a Gemma Galgani, Maurizio si è presentato in studio. Effettivamente, le parole dell’opinionista trovano un senso siccome, le scorse settimane, la dama torinese non faceva altro che ribadire quanto sia stata presa in giro dall’ex fidanzato. Con l’ingresso di Maurizio in studio, arriverà anche una segnalazione fatta alla redazione del programma, portata da Maria De Filippi che solleverà ancor di più un polverone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Fabrizio Corona, altra pesantissima batosta: c’è la decisione



Nonostante tutto ciò, Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno dichiarato fermamente di volerci riprovare e di approfondire la loro conoscenza. Infatti, il corteggiatore ha smentito la segnalazione arrivata a Maria De Filippi, la quale gli ha chiesto in studio se fosse vero che il corteggiamento fosse frutto di un suggerimento arrivato da qualche agenzia.