Isola dei Famosi, terrore per un naufrago: tutta colpa di un serpente

Paura per la naufraga all’Isola dei Famosi: a creare il panico è stato un serpente. E’ servito l’aiuto di Marco Maddaloni

Coloro che vanno all’Isola dei famosi sanno che troveranno lungo il percorso ostacoli di ogni genere. Quest’anno sono bastati pochi giorni per andare nel panico più totale. La madre della Salemi, Fariba Tehrani, ha avuto un incontro ravvicinato con un serpente ed ha iniziato a tremare di paura, urlando. In suo soccorso è giunto Marco Maddaloni, insieme ad Ubaldo Lanzo. Ricordiamo che quest’ultimo e la Tehrani, fanno parte dell’esperimento chiamato Parasite Island che prevede la trasformazione di due pessimi isolani in due perfetti naufraghi. A fare da maestro, proprio Maddaloni.

“Ho paura. Non dormo stanotte”, queste le parole di Fariba a cui sono seguite le rassicurazioni di Maddaloni: “Non è così grande da stritolarti”. Lei però ha continuato: “Guardatemi, sto tremando. Secondo me vuole pungere. Devo superare questa cosa”.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, Al Bano lascia tutti senza parole: annuncio inaspettato!

Isola dei Famosi, Fariba ed Ubaldo negati?

Marco Maddaloni ha letto a Fariba Tehrani ed Ubaldo Lanzo un comunicato degli autori. I due aspiranti naufraghi nella prossima puntata dovranno, sotto la supervisione di Marco, essere in grado di portare il cayuco per non meno di 50 metri.

LEGGI ANCHE—> Giulia Salemi, triste confessione: “Ho avuto un problema familiare”

Al momento, date le capacità dei due, non sarà una prova facile. Questo anche perché, nonostante gli allenamenti, non riescono a mantenersi nemmeno in piedi per più di qualche secondo.