Clubhouse aggiorna l’app: arriva la funzione a lungo richiesta

Con un nuovo importante aggiornamento, Clubhouse ha finalmente introdotto la funzione a lungo richiesta dagli utenti

Il 2021 è senza dubbio l’anno di Clubhouse. L’app creata da Alpha Exploration Co. sta ottenendo numeri da capogiro in tutto il mondo, soprattutto grazie all’avvento di diversi personaggi legati al mondo dello spettacolo. Il suo funzionamento è molto semplice: ci sono stanze vocali a tema nelle quali persone random discutono tra di loro.

Uno dei punti di forza del servizio è la sua esclusività. Per accedervi, infatti, è necessario disporre di un iPhone e ricevere un invito da parte di una persona già iscritta. Proprio su questo secondo punto, Clubhouse ha da poco rilasciato un aggiornamento a lungo richiesto dagli utenti, che va a migliorare la tutela della privacy.

Clubhouse, i dettagli dell’ultimo aggiornamento

Con un nuovo update, Clubhouse introduce una importante novità per ciò che riguarda la registrazione dell’account sulla piattaforma. Se prima era necessario inserire il proprio numero di telefono, dal quale il software recuperava tutti i contatti in rubrica, ora non sarà più così. Per invitare una nuova persona al servizio, basterà inserire di volta in volta il suo recapito telefonico, senza dover dare sin da subito l’accesso all’intera lista contatti.

Altra importante novità in questo senso riguarda l’inserimento di un nuovo filtro basato sulla lingua. In questo modo, al momento della ricerca delle Rooms, si potrà inserire – per esempio – la modalità “solo italiana”. Arrivano infine conferme sullo sbarco di Clubhouse anche su Android, ma per questo aspettiamo conferme ufficiali da parte di Alpha Exploration Co.