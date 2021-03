Calciomercato Inter, una stella può finire al Napoli: l’agente conferma. Le difficoltà economiche dei nerazzurri potrebbero favorire l’incredibile trattativa

Le difficoltà economiche dell’Inter potrebbero aprire scenari incredibili nel prossimo futuro. Suning ha per ora mantenuto il comando della società, sempre alla ricerca di partner solidi che possano affiancarli nella gestione. Nel frattempo però le perdite di bilancio vanno affrontate e una delle possibilità è la vendita di calciatori importanti della rosa. Le rate da pagare per Lukaku al Manchester United avevano nelle scorse settimane creato allarme sulla permanenza del centravanti belga. Con i suoi 19 gol in 26 partite, il numero 9 sta trascinando i ragazzi di Antonio Conte alla conquista dello scudetto, che manca a Milano sponda nerazzurra dal 2010. Oltre a lui, però, altri gioielli potrebbero subire delle sirene di mercato pericolose in chiave permanenza. Il nome più caldo è quello di Achraf Hakimi, padrone della fascia destra e uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa.

Calciomercato Inter, una stella può finire al Napoli: l’agente di Hakimi apre all’ipotesi

Durante un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato del futuro del suo assistito e di una possibile clamorosa trattativa.

“Hakimi si trova bene all’Inter con Conte, un grandissimo allenatore che l’ha aiutato sicuramente a crescere. Il gioco dei nerazzurri esalta le sue caratteristiche di spinta e anche tatticamente sta migliorando ogni giorno“, sottolinea Camano.

Poi su un possibile approdo al Napoli aggiunge: “Perché no. Il Napoli per me è la squadra del cuore, come lo è per tutti gli argentini. Ci ha giocato il più grande di tutti, Maradona! Per il futuro non posso escludere niente, poi si vedrà“.

Insomma qualora ci dovessero essere delle problematiche di natura economica, l’Inter saprebbe già a chi poter vendere il suo gioiello.