Isola dei Famosi, prima puntata: intervento medico per un concorrente. Un incidente lo ha costretto ad abbandonare momentaneamente Palapa

Dopo tanta attesa è andata in onda ieri sera la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo mille difficoltà organizzative e ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19, il reality di Canale 5 ha preso il via con diversi colpi di scena. A farla da padrona in studio è Ilary Blasi, assistita da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. La grande assente è invece Elettra Lamborghini, alle prese con la positività al coronavirus. In apertura la conduttrice ha voluto salutare e ringraziare Alessia Marcuzzi, che l’ha preceduta alla guida. A sorpresa è arrivata immediata la risposta della collega via social, con tanto di imbocca al lupo per la nuova avventura.

Dei due gruppi di naufraghi, i primi ad arrivare sull’isola dell’Honduras sono stati i Buriños, ovvero: Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, VBlasira Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo. Mentre i Rafinados, Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar e Roberto Ciufoli, sono sbarcati dopo.

L’inviato Massimiliano Rosolino ha subito illustrato loro le prime indicazioni per la prova d’apertura, compiuta dai due gruppi in modo consequenziale. Lo scopo era ritrovare i sacchi con i propri effetti personali da utilizzare a Palapa.

Altra novità vista subito nella prima puntata è Parasite Island, ovvero il luogo dove si trovano Fariba Tehran e Ubaldo Lanzo, aspiranti naufraghi. Con i consigli di Maddaloni, il campione uscente, dovranno dimostrare di meritarsi il ruolo di concorrenti e raggiungere gli altri per iniziare il loro reality.

Isola dei Famosi, prima puntata: Roberto Ciufoli ha subito un incidente

A preoccupare subito l’organizzazione e i telespettatori è stato però Roberto Ciufoli, il quale ha dovuto richiedere l’intervento del medico. Il motivo dell’incidente è dovuto alla prova immunità, nella quale l’attore ha riportato una ferita alla testa. A rivelarlo è stato Massimiliano Rosolino, nel momento in cui il gruppo uscito sconfitto dal primo test ha dovuto raggiungere Palapa per le nomination. Ciufoli non era presente e i suoi compagni assieme all’inviato hanno spiegato cosa era accaduto.

“Roberto si è fatto male”, ha spiegato l’ex campione di nuoto.

“Credo si sia fatto male nel tuffo. Gli stanno dando un’occhiata”. “Si è tagliato alla testa, dietro”, hanno aggiunto gli altri naufraghi, piuttosto preoccupati per le sue condizioni.

A chiarire il tutto è stato lo stesso Roberto che ha spiegato davanti alle telecamere di essersi fatto male alla spalla. Ora dovrà raggiungere il centro medico per ulteriori accertamenti e solo dopo potrà fare ritorno a Palapa, come previsto dal regolamento.

