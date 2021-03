Ibrahimovic dice sì al clamoroso ritorno: ora è ufficiale come annunciato dal campione svedese in questi istanti.

La notizia circolava già da diverso tempo e pochi minuti fa è arrivata anche l’attesa ufficialità: Zlatan Ibrahimovic torna a indossare la casacca della Nazionale svedese. Il campionissimo di Malmoe, la cui ultima apparizione con i gialloblu risaliva alla sfida contro il Belgio valevole per l’Europeo 2016, è stato infatti convocato dal commissario tecnico Andersson per le due partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo.

Ibrahimovic torna in Nazionale: ecco l’annuncio ufficiale

I tifosi della Svezia, dunque, possono finalmente esultare. Ad ufficializzare il ritorno pazzesco in Nazionale è stato, pochi minuti fa, proprio il centravanti del Milan attraverso il proprio account Instagram: “The return of the God”. Ibra non finisce mai di stupire e questa è soltanto l’ennesimo conferma…