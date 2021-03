Bonus facciate 2021: come ottenerlo, i requisiti ed i lavori ammessi

La Legge di Bilancio ha approvato anche per il 2021 l’applicazione del bonus facciate: cos’è, come funziona e chi può riceverlo

Il bonus facciate, valido anche nel 2021, prevede una detrazione per il 90% sulla spesa sostenuta e senza limiti di importo. Lo sconto in fattura e la cessione del credito consentono di recuperare subito l’incentivo, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione.

Il bonus facciate è riservato ad interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, situati in zone A e B o assimilate.

LEGGI ANCHE—> Superbonus 110%, proroga fino al 2023: la bozza del Recovery Plan

Il bonus facciate nel dettaglio

L’Agenzia delle Entrate ha presentato il bonus come il “nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle città”. Il suo obiettivo riguarda, infatti, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente insieme al Superbonus ed al bonus ristrutturazioni.

Dell’incentivo possono beneficiare inquilini, proprietari, residenti e non nel territorio italiano. Possono accedervi sia le persone fisiche che le imprese.

LEGGI ANCHE—> Bonus idrico 2021: requisiti, importo e come ottenerlo

Per accedere alla detrazione del 90% bisognerà indicare nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata.

I documenti da esibire